نادي القضاة ينعي وزير العدل الأسبق: فقدنا شيخًا جليلًا

صرّح المستشار رضا محمود المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، بأن مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، ينعي ببالغ الحزن والأسى شيخًا جليلًا من شيوخ القضاة المستشار محمد عبدالعزيز الجندي النائب العام، وزير العدل الأسبق.وإذ يستذكر نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء منذ تعيينه معاونا للنيابة العامة عام 1950 حتى تركه وزارة العدل في 2011 تقلد خلالها العديد من المناصب المهمة، إذ تقلد منصب النائب العام المساعد، والنائب العام لمصر من أغسطس 1985 إلى يوليو 1988، ووزيرا للعدل من 7 مارس 2011 إلى 7 ديسمبر 2011 كان فيها مثالًا يحتذى به للقاضي المصري، كما توج حياته الحافلة بحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية في عام 2018.ويتقدم نادي القضاة بأحر التعازي لأسرة الفقيد داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).