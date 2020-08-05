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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«عجمان» تكافح لإخماد حريق ضخم في السوق الشعبية بالإمارات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:32 م
حريق عجمان
حريق عجمان
محمد عمر
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تكافح الفرق المختصة التابعة للدفاع المدني في إمارة عجمان بدولة الإمارات، لإخماد الحريق الضخم الذي اندلع في السوق الشعبي.

وأوضحت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، أن الحريق أتى على معظم محال السوق، بينما لا تزال فرق الدفاع المدني تحاول الإطفاء.

من ناحيته، قال مصدر في الدفاع المدني بإمارة عجمان، إنهم أخلوا السوق من جميع الباعة والمستهلكين، فيما لا تزال عمليات الإطفاء مستمرة بمساندة فرق من مراكز عدة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المحتمل أن يطلبوا الدعم بفرق من الإمارات المجاورة في حال لم تتم السيطرة على الحريق خلال الوقت المحدد.

وأكد أن النيران امتدت إلى جميع محال السوق، وتعمل فرق الإطفاء على السيطرة على الحريق ومنع انتشاره للمرافق الخدمية والبنايات المجاورة.

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