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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتفقد سوق الجملة بمدينة برج العرب الجديدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:03 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، أعمال مشروع إنشاء سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك خلال زيارته للمدينة اليوم الأربعاء.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من المسئولين حول الموقف التنفيذيّ للأعمال الإنشائية، الذين أوضحوا أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في نقل سوق الجملة (الخضر والفاكهة) بمنطقة الحضرة، والذي أقيم على مساحة تصل إلى 13 فدانًا، إلى الموقع الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، الجاري إنشاؤه على مساحة 24 فدانًا كمرحلة عاجلة، إلى جانب منطقة لوجستية على مساحة 74 فدانًا كمرحلة ثانية؛ وذلك سعيًا لتجنب تعطيل الاستفادة من مشروع محور المحمودية.

وأوضح مسئولو المشروع، أن تنفيذ أعماله بلغت نسبتها 85%، وتتضمن إنشاء عدد 10 هناجر لسوق الجملة بإجمالي 200 محل تجاري، تبلغ مساحة المحل الواحد 100م2، إلى جانب رصيف 65 م2 لكل محل، وكذا إنشاء 13هنجرا لسوق التجزئة بإجمالي 208 محلات تجارية، تبلغ مساحة المحل الواحد 26 م2، إلى جانب منطقة عرض 10 م2 للمحل، بالإضافة إلى هنجر كمنافذ بيع، وآخر للتعبئة والتغليف، وهنجرين كثلاجات بسعة 2000 طن، مزودة براكات تحميل، و2 كمصدر طاقة، إلى جانب بوابات مزودة بميزان بسكول على كل بوابة.

وأضاف المسؤلون: "تتضمن أعمال مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة برج العرب الجديدة كذلك عددا من المباني الإدارية والخدمية، كما تتضمن نقطة شرطة، ومبنى إدارة المشروع، وبنك، ونقطة حماية مدنية، ومقرا للبريد، ومكانا مخصصا كمناطق انتظار للسيارات، ومسجدا، ومطعما وكافتيريا، إلى جانب 2 محول بقدرة 0.5 ميجاوات، وشبكة إطفاء حريق".

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