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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار حبس أجنبية سرقت شقة بالتجمع

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:01 م
حبس أجنبية
حبس أجنبية
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس سيدة متهمة بسرقة شقة سكنية في منطقة التجمع الخامس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية، اشتبهت في سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وبحوزتها شنطة بلاستيكية بداخلها مبلغ مالي و4 جنيهات ذهب وجهاز تابلت و4 هواتف محمولة.

بمناقشتها عن مصدر ما بحوزتها اعترفت بسرقتها من داخل أحد المساكن والتي تعمل بها بدائرة القسم بأسلوب المغافلة، مستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه.

وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.

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