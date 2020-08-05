استمرار تسليم التصاريح الإعلامية لتغطية انتخابات «الشيوخ»

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، تسليم تصاريح متابعة انتخابات مجلس الشيوخ لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، الذين تقدموا بطلبات للقيد بقاعدة بيانات الهيئة، حتى يتمكنوا من متابعة الانتخابات المقرر لها يومى 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، و11 و12 أغسطس في الداخل.ويقدر عدد منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المقيدة بقاعدة بيانات الهيئة 64 منظمة، فيما يقدر عدد المؤسسات الإعلامية الدولية المقيدة بـ163 مؤسسة.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمي من اليوم لتسهيل على الناخبين في الوصول إلى لجان الاقتراع.