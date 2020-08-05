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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار تسليم التصاريح الإعلامية لتغطية انتخابات «الشيوخ»

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:09 ص
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
حسام محفوظ_أشرف لاشين
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تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، تسليم تصاريح متابعة انتخابات مجلس الشيوخ لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، الذين تقدموا بطلبات للقيد بقاعدة بيانات الهيئة، حتى يتمكنوا من متابعة الانتخابات المقرر لها يومى 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، و11 و12 أغسطس في الداخل.

ويقدر عدد منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المقيدة بقاعدة بيانات الهيئة 64 منظمة، فيما يقدر عدد المؤسسات الإعلامية الدولية المقيدة بـ163 مؤسسة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمي من اليوم لتسهيل على الناخبين في الوصول إلى لجان الاقتراع.

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