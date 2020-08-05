محمد رمضان يدعم بيروت مستعينًا بصورة لمعجبة لبنانية

تعيش شوارع بيروت حالة من القلق والخسائر بسبب ما حدث إثر انفجار تم بمحيط ميناء لبنان وسرعان ما حرص عدد من الفنانين في الوطن العربي على دعم لبنان فى تلك الأزمة التي تعيشها وكان من بينهم مؤخرًا النجم المصري محمد رمضان الذي نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لأحد فتيات لبنان ترفع لافتة مكتوب عليها "بنحبك يا محمد يارمضان".وكتب عليها عبارات تضامن إثر حادث الانفجار: "خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين شفاء لا يغادر سقما".يذكر أن محمد رمضان يحضر حاليًا لأحد مشروعاته الدرامية في رمضان 2021 وهو مسلسل "موسي " مع الكاتب ناصر عبد الرحمن والمخرج محمد سلامة.وتعيش شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، حالة من الفوضى العارمة بعد الانفجار الذى شهده المرفأ التابع لميناء لبنان، والذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى تدمير الكثير من المنازل والمحلات التجارية.وسرعان ما حرص عدد كبير من الفنانين على دعم لبنان فى تلك الأزمة الكبير التي تعيشها، وحرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على نشر صور للبنان عبر حساباتهم المختلفة بمواقع السوشيال ميديا للدعم.