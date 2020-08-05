رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رمضان يدعم بيروت مستعينًا بصورة لمعجبة لبنانية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:09 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد عارف
طباعة
تعيش شوارع بيروت حالة من القلق والخسائر بسبب ما حدث إثر انفجار تم بمحيط ميناء لبنان وسرعان ما حرص عدد من الفنانين في الوطن العربي على دعم لبنان فى تلك الأزمة التي تعيشها وكان من بينهم مؤخرًا النجم المصري محمد رمضان الذي نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لأحد فتيات لبنان ترفع لافتة مكتوب عليها "بنحبك يا محمد يارمضان".

وكتب عليها عبارات تضامن إثر حادث الانفجار: "خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين شفاء لا يغادر سقما".

يذكر أن محمد رمضان يحضر حاليًا لأحد مشروعاته الدرامية في رمضان 2021 وهو مسلسل "موسي " مع الكاتب ناصر عبد الرحمن والمخرج محمد سلامة.

وتعيش شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، حالة من الفوضى العارمة بعد الانفجار الذى شهده المرفأ التابع لميناء لبنان، والذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى تدمير الكثير من المنازل والمحلات التجارية.

وسرعان ما حرص عدد كبير من الفنانين على دعم لبنان فى تلك الأزمة الكبير التي تعيشها، وحرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على نشر صور للبنان عبر حساباتهم المختلفة بمواقع السوشيال ميديا للدعم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على «الدستور»

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس Link thanwya

استعلم فورا.. نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٠ بالدرجات..كن أول من يعرف النتيجة اليوم

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

منوعات

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 | التقديم في تنسيق الكليات الصف الثالث

كشوفات نتيجة الثانوية العامة 2020 كاملة.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي بالجلوس

الثانية مكرر فى الثانوية: الصلاة ودعم الوالدين سر نجاحى (فيديو)

نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر رابط بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

غدًا.. «التحيات للنيل» في بيت شعر الأقصر

«اتحاد الناشرين» ينعى ضحايا حادث انفجار بيروت

شومان الثقافية تستضيف نداء شرارة فى أمسية موسيقية

الميول الأدبية لأوائل الثانوية العامة