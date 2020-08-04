وزير خارجية الأردن يؤكد دعم بيروت بعد الانفجار

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في التعامل مع تداعيات الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، واستعداد المملكة تقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء في لبنان.ونقل الصفدي - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تعازي المملكة ومواساتها بضحايا الانفجار الأليم، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.