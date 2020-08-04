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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تنفيذ مليون و911 ألف حكم قضائى خلال شهر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:11 م
رجال قطاع الأمن
رجال قطاع الأمن
مريم جبل _عمرو المزيدي
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نجح رجال قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي خلال شهر يوليو، في تنفيذ مليون و911 ألف حكم قضائي.

ضمت تلك الأحكام 8356 حكم جناية من بينها 9 أحكام بالإعدام – 290 حكما بالسجن المؤبد، و572100 حكم بالحبس الجزئى 108738 حكما بالحبس المستأنف، و938497 حكم غرامة، و283335 مخالفة.


يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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