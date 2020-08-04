استعلم الآن| لينك نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم

ارتفعت معدلات البحث بصورة كبيرة على متصفح جوجل google عن كلمة نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال الساعات الماضية عقب اعلان طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي خلال اليوم الثلاثاء 4/8/2020.





موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020





واعلن طارق شوقي ان وزارة التربية والتعليم ستفرج عن اسماء اوائل الثانوية العامة عقب اعتماد نتيجة ثانوية عامة 2020 وبعدها رسالة قصيرة للتعليق علي نتائج 3 الثانوي ، ومن المقرر ان تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر.

وكما عودت الدستور ابناءها من طلاب الثانوية العامة ان تكون معهم لحظة بلحظة للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي فور اعلانها رسميا، تقدم ايضا لطلبة وطالبات ثانوية عامة 2020 الذين قرروا خوض ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا covid-19 وفي اطار خطط محكمة من وزارة التربية والتعليم لمنع انتشار الفيروس ضمن صفوف طلاب 3 ثانوي، رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة 2020 بالأسم ورقم الجلوس.

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 أضغط هنـــــــا

في اطار نشر اخر اخبار موعد نتيجة 3 تالتة الثانوي ، أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن عدد اوائل الثانوية العامة 2020 بلغ 30 طالبا والوزارة ستتواصل معهم تليفونيا كما عهدت كل عام لتهنئة الطلاب الاوائل من الثلاث شعب –علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي - ، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والطلبة المكفوفين، وستقوم الوزارة بعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء الموافق 5/8/2020 للإعلان عن نسب النجاح ومن هم طلاب الصف الثالث الثانوي الذين استفادوا من درجات الرأفة التي اقرتها وزارة التربية والتعليم.





وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن قرابة 70 ألف طالب استفادوا من درجات الرأفة التي تمنح لأي طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة.

وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة على أنه حتى الآن لم تخرج أي نتيجة من الكنترولات وما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا غير صحيح، موضحا أنه نبه على رؤساء الكنترولات بعدم خروج أي نتائج ومن يخالف التعليمات سيتم إحالته إلى النيابة.

مؤشرات النجاح في نتيجة ثانوية عامة 2020 thanawya

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن نسب النجاح والمجاميع التي ظهرت خلال تجميع النتيجة مطمئنة وعلى طلاب 3 الثانوي الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق، لافتة إلى أن مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضى وتتخطى 79%.





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وعن مراحل إعلان نتيجة ثانوية عامة ، كشفت المصادر أنه تم استكمال العمل داخل الكنترولات امس الإثنين، وتجميع النتيجة وتجهيزها على الفور، موضحة أن كل كنترول جمّع النتيجة الخاصة به، لكن يتم تجميع النتيجة بشكل مركزي على مستوى جميع القطاعات ومراجعة قائمة الأوائل مرة أخرى، إَضافة إلى معرفة نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة وتشريح المجاميع، ومعرفة قائمة المدارس التي خرج منها طلبة متميزين.

وبذلك نكون قد عرضنا من خلال هذا التقرير لطلبة وطالبات 3 ثانوي واولياء الامور اخر اخبار نتيجة ثانوية عامة التي تم رصدها حتى الأن ونتابع معكم لحظة بلحظة حتى موعد اعلان النتيجة رسميًا.