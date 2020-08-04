رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

استعلم الآن| لينك نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:30 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
رغدة محمد
طباعة

ارتفعت معدلات البحث بصورة كبيرة على متصفح جوجل google عن كلمة نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال الساعات الماضية عقب اعلان طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي خلال اليوم الثلاثاء 4/8/2020.


موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020


واعلن طارق شوقي ان وزارة التربية والتعليم ستفرج عن اسماء اوائل الثانوية العامة عقب اعتماد نتيجة ثانوية عامة 2020 وبعدها رسالة قصيرة للتعليق علي نتائج 3 الثانوي ، ومن المقرر ان تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر.

                              

وكما عودت الدستور ابناءها من طلاب الثانوية العامة ان تكون معهم لحظة بلحظة للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي فور اعلانها رسميا، تقدم ايضا لطلبة وطالبات ثانوية عامة 2020 الذين قرروا خوض ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا covid-19 وفي اطار خطط محكمة من وزارة التربية والتعليم لمنع انتشار الفيروس ضمن صفوف طلاب 3 ثانوي، رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة 2020 بالأسم ورقم الجلوس.

 

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 أضغط هنـــــــا

 

في اطار نشر اخر اخبار موعد نتيجة 3 تالتة الثانوي ، أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن عدد اوائل الثانوية العامة 2020 بلغ 30 طالبا والوزارة ستتواصل معهم تليفونيا كما عهدت كل عام لتهنئة الطلاب الاوائل من الثلاث شعب –علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي - ، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والطلبة المكفوفين، وستقوم الوزارة بعقد مؤتمرا صحفيا يوم  الأربعاء الموافق 5/8/2020 للإعلان عن نسب النجاح ومن هم طلاب الصف الثالث الثانوي الذين استفادوا من درجات الرأفة التي اقرتها وزارة التربية والتعليم.


وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن قرابة 70 ألف طالب استفادوا من درجات الرأفة التي تمنح لأي طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة.

 

وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة على أنه حتى الآن لم تخرج أي نتيجة من الكنترولات وما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا غير صحيح، موضحا أنه نبه على رؤساء الكنترولات بعدم خروج أي نتائج ومن يخالف التعليمات سيتم إحالته إلى النيابة.

 

مؤشرات النجاح في نتيجة ثانوية عامة 2020 thanawya

 

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن نسب النجاح والمجاميع التي ظهرت خلال تجميع النتيجة مطمئنة وعلى طلاب 3 الثانوي الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق، لافتة إلى أن مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضى وتتخطى 79%.


اقرأ ايضا

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

بوابة الثانوية العامة.. ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

«دفعة كورونا».. ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

 

وعن مراحل إعلان نتيجة ثانوية عامة ، كشفت المصادر أنه تم استكمال العمل داخل الكنترولات امس الإثنين، وتجميع النتيجة وتجهيزها على الفور، موضحة أن كل كنترول جمّع النتيجة الخاصة به، لكن يتم تجميع النتيجة بشكل مركزي على مستوى جميع القطاعات ومراجعة قائمة الأوائل مرة أخرى، إَضافة إلى معرفة نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة وتشريح المجاميع، ومعرفة قائمة المدارس التي خرج منها طلبة متميزين.

وبذلك نكون قد عرضنا من خلال هذا التقرير لطلبة وطالبات 3 ثانوي واولياء الامور اخر اخبار نتيجة ثانوية عامة التي تم رصدها حتى الأن ونتابع معكم لحظة بلحظة حتى موعد اعلان النتيجة رسميًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

حالا الاعلان عن ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة 2020 موقع وزاره التربية والتعليم نتيجه الثانويه العامه 2020

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

استعلم الآن| لينك نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. طالع نتيجة الصف الثالث الثانوي من الدستور

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من هنا

(نتيجتك) نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 | بيانات الصف الثالث الثانوي بالأرقام

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 علمي وادبي.. رابط نتيجة 3 ثانوي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمد جبريل
القس. رفعت فكرى
كن قنوعًا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الإخوان... وأوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

«مبيض النحاس والصرماتي».. بعيون الفيزيائي الفرنسى لويس مالوس

«محاكم التفتيش».. كتاب جديد للشيخ سلطان القاسمي

فى ذكرى ميلادها.. بهيجة حافظ.. ممثلة ومخرجة ومنتجة

«بغدادي بيج باند» يعزف جاز ومؤلفات عربية بأوبرا القاهرة والإسكندرية