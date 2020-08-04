المشدد 3 سنوات لمتهم بمقاومة السلطات في بدر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم "مجدى.ط"، بالسجن 3 سنوات وبراءة 4 أخرين، فى اتهامهم بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بمدينة بدر.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.وأسندت النيابة للمتهم "مجدى.ط"، و" م.ط"، و"ه.س"، و"ط.ر"، و" ب.ع"، تهمة استعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات، بأن أشهرا فى مواجهتهم سلاح نارى غير مششخن "فرد الخرطوش"، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، إلا وهو ضبط المتهم الأول.كما أسندت النيابة للمتهم الأول حمل سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش"، كما حازا ذهائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.