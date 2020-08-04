صعود جماعى لمؤشرات البورصة فور العودة من عطلة «الأضحى»

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة، تعاملات اليوم الثلاثاء- أولى تعاملات الأسبوع- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، على ارتفاع جماعى.وارتفع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10659 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 1836 نقطة، وقفز مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 12539 نقطة، وارتفع مؤشر إي جى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4090 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 1552 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2381 نقطة.وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% وهي المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أميرالد للاستثمار العقاري، بي إنفستمنتس القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الألومنيوم العربية.