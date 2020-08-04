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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة فور العودة من عطلة «الأضحى»

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:15 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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استهلت أسهم ومؤشرات البورصة، تعاملات اليوم الثلاثاء- أولى تعاملات الأسبوع- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، على ارتفاع جماعى.

وارتفع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10659 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 1836 نقطة، وقفز مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 12539 نقطة، وارتفع مؤشر إي جى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4090 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 1552 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2381 نقطة.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% وهي المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أميرالد للاستثمار العقاري، بي إنفستمنتس القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الألومنيوم العربية.

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