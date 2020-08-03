تفاصيل مصرع شخص وإصابة 13 على «صحراوي سوهاج»

قال مصدر مسؤول بمحافظة سوهاج إن جميع مصابي حادثة طريق سوهاج الصحراوي تم تحويلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث بلغ عددهم 13 شخصًا، بينما توفي شخص واحد.وقال المصدر إن عدد المصابين من الركاب بلغ 9 رجال وتوفي شخص يدعى أسامة سراج الدين، فيما أصيبت 4 سيدات، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات ولا توجد أي حالات حرجة ضمن المصابين كما جاء في التقرير الطبي الأولي، فيما أشار الى أن الحادث وقع بالقرب من وصلة أسيوط ناحية كافتيريا رواد العرب.وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا مساء الإثنين يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي ناحية وصلة أسيوط، ليتم إرسال إخطار إلى هيئة الإسعاف وتم نقل المصابين والمتوفي إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الحادث.