مستشار الرئيس اللبناني يكشف تفاصيل استقالة وزير الخارجية

كشف رفيق شلالا مستشار الرئيس اللبناني، تفاصيل استقالة وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، قائلا إنه فاجأ المسئولين برغبته بالاستقالة أمس، وعدد اليوم أسباب الاستقالة في بيان، وكانت ردة الفعل سريعة، حيث قبلت استقالته وتم تعيين شربل وهبة خلفا له.وأضاف شلالا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، أن قبول الاستقالة تنم عن رغبة رئيس الجمهورية بعدم حصول أي أزمات، ولم يكن هناك أسباب للاستقالة بقدر أنها حالة عامة، فضل فيها مغادرة الحكومة، لم يكن هناك سببا معينا، لكنه رأى أنه لا يستطيع أن يكمل في هذه الأجواء.وأردف: "لا أرى في القريب العاجل حدوث أي تطورات أخرى بشأن التشكيل الحكومي، و"حتي" هو من فضل ترك الحكومة".