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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في ذكرى ميلادها.. 9 المعلومات عن مديحة كامل

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:41 م
مديحة كامل
مديحة كامل
إيمان ماهر
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تعتبر أشهر بنات جيلها، عُرفت بطلتها البهجة وملامحها الرقيقة، وتحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة مديحة كامل، التي تركت أعمالا سينمائية خالدة في ذاكرة السينما، وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن النجمة الراحلة:

1- ولدت في مدينة الإسكندرية وانتقلت عام 1962 إلى القاهرة.

2- التحقت بكلية الآداب في جامعة عين شمس بعام 1965.

3- بدأت مشوارها الفني عام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح.

4- عملت في عروض الأزياء.

5- تدرجت في الأدوار الثانوية حتى حصلت على دور البطولة، أمام الفنان فريد شوقي في فيلم 30 يوم في السجن

6- تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال «محمود الريس» وأنجبا ابنتهما الوحيدة «ميرهان».

7- تزوجت بعد ذلك من المخرج السينمائي شريف حمودة أما زواجها الأخير فكان من محامي.

8- كشفت ميرهان الريس الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة مديحة كامل، انه لم يكن هناك أى مقدمات لارتدائها الحجاب، ولكن أصيبت والدتها عام 1986 بالروماتويد قبل اعتزالها.

9 -اعتزلت الفن خلال تصوير فيلم "بوابة أبليس"، وابتعدت نهائيًا عن الأضواء.

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