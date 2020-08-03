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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة إيطالية: الوفاق تعيد جنودا إيطاليين إرضاء للأتراك

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:24 م
جنودا إيطاليين
جنودا إيطاليين
مروة عنبر
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أعادت حكومة الوفاق الليبية، المنتهية ولايتها في طرابلس، جنودا إيطاليين وصلوا إلى ليبيا لتغيير وحدتهم التي تدير المستشفى الميداني، بحجة أنهم لم يكن لديهم تأشيرة دخول.

وكشفت صحيفة "جورنالي الإيطالية" أنه تم نزع السلاح من رجال البعثة العسكرية الإيطالية لأن الليبيين لم يسمحوا لهم بحملها، واعتبرت الصحيفة ذلك إشارات خطيرة، تدل على أن الأتراك لا يريدون الإيطاليين في ليبيا.

وفى سياق متصل، قال مصدر عسكري في مصراتة إن الأتراك وضعوا أعينهم على المطار، حيث يوجد المستشفى الميداني للإيطاليين هناك.

وندد النائب الإيطالي إنريكو أيمي عن حزب "فورزا إيطاليا" في لجنة الشؤون الخارجية، بإعادة الجنود الإيطاليين بحجة فقدان التأشيرة في جواز سفرهم، وأضاف أن هذا لا يصدق ويظهر أن إيطاليا لم تعد لها أهمية على المستوى الدولي، وفقا لموقع تركيا الآن، وأشارت إلى أن مخلب الأتراك واضح، وأن الوضع في العاصمة يبدو أكثر خطورة.

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