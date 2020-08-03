تحرير 3566 مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حملات موسعة استهدفت كافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن ضبط 3566 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها "1145 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 134 مخالفة السير دون تراخيص "قيادة وتسيير"، 14 دراجة نارية مخالفة، 76 مخالفة شروط الترخيص".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.