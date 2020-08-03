كشف غموض سرقة معهد أزهرى فى السلام

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في كشف غموض واقعة سرقة أجهزة حاسب آلي من معهد أزهري بمنطقة السلام بالقاهرة وإعادة المسروقات.تبلغ لقسم شرطة السلام أول من مسئول بمعهد أزهري، يفيد اكتشافه سرقة 17 كيسة كمبيوتر من داخل غرفة الحاسب الآلي بالمعهد محل عمله.بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالقفل الخاص بباب غرفة الحاسب الآلى محل البلاغ ووجود بعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهما عاملان.عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل".وتم بإرشادهما ضبط 10 كيسات كمبيوتر المستولى عليهم بمسكنهما، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالبيع فى باقى المسروقات لأحد تجار الخردة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.