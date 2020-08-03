«المرور» ترفع السيارات المتوقفة «انتظار» بكورنيش النيل

تنشر صباح اليوم الإثنين، إدارات المرور على مستوى الجمهورية، العديد من الأوناش والخدمات المرورية اللازمة لعدم السماح بانتظار السيارات فى محور كورنيش النيل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها وزارة الداخلية لمنع التجمعات للحد من انتقال فيروس الكورونا بآخر أيام العيد.وقالت وزارة الداخلية، إنه اعتبارًا من أول آيام عيد الأضحى حتى نهاية أيام العيد، سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية لمخالفتها القرار بمنع انتظار السيارات بمحور الكورنيش.وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.وانتشر رجال المرور بأنحاء العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.