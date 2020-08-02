مصرع 7 وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، اليوم الأحد، جراء انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة.وتقلت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة أجرة في ترعة المريوطية بطريق "نكلا - المنصورية".ودفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ نهري "ضفادع بشرية" مدعومين بالمعدات اللازمة.وتوصلت تحريات مباحث فرقة شمال أكتوبر بقيادة العقيد محمد عرفان والمقدم مجدي موسى، إلى أنه أثناء سير ميكروباص قادم من "زايد 2000" في طريقه إلى محافظة المنوفية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابه بالترعة.