مواعيد عمل المولات فى عيد الأضحى 2020

مواعيد عمل المولات في عيد الأضحى 2020

قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2020، قرر مجلس الوزراء غلق المقاهي والمطاعم والمولات في عيد الأضحى المبارك، نظرًا للظروف التي كانت تعاني منها الدولة بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا لتخفيف الضغط على الشوارع والأزدحام، ولكن مع اقتراب انتهاء العيد اليوم الإثنين الموافق 3-8-2020، يبحث المواطنين عن مواعيد عمل المولات في عيد الأضحى 2020 لإعادة الحياة الطبيعية في مصر.وفي سياق متصل، كان قد أصدر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مجموعة من القرارات قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2020، ومنها غلق المولات والمطاعم والمقاهي من يوم الجمعة الموافق 31-7-2020 حتى يوم يوم الإثنين الموافق 3-8-2020، خوفًا على صحة المواطنين من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ويعتبر هذه القرارات من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصريين من عدوى كورونا وللحد من انتقال الفيروس.قرر مجلس الوزراء، مد عمل المحلات - المقاهي - المطاعم - محلات الحلويات، ومايشبهها للثانية عشر صباحا خلال فترة عيد الأضحى 2020، بدلًا من الساعة العاشرة ليلًا، وبجانب ذلك غلق المحلات التجارية- والمولات - محلات بيع السلع - محلات تقديم الخدمات، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.ويتضمن القرار، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وزيادة الاستيعاب لدى العاملين بالمطاعم والكافيهات، للحد من تفشي وباء كورونا، وذلك بعد أن لاحظنا في الفترة الأخيرة تراجع أعداد المصابين والوفيات.ومن ضمن القرارات التي أعلنت عنها مجلس الوزراء، السماح للمطاعم العمل في خدمة التوصيل للمنازل من الساعة الثانية عشر صباحًا، حتى الساعة السادسة مساءً، وتستثنى القرارات المخابز - الصيدليات - السوبر ماركت - محلات البقالة.ومن المقرر، أن اليوم الإثنين الموافق 3-8-2020، آخر أيام عيد الأضحى المبارك 2020 ومن يوم الثلاثاء الموافق 4-8-2020 ستعود الحياة الطبيعية كما كانت.قرارات مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى 2020أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى 2020 في الساحات أو المساجد وإقامتها في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك منعًا للازدحام والتكدس في الشوارع.