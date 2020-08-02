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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تجرى تدريبات على تدمير السفن

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:38 م
تدمير السفن
تدمير السفن
أش أ
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أجرى أسطول البلطيق العسكرية الروسى، اليوم الأحد، تدريبات على تدمير مجموعة من سفن العدو الافتراضية باستخدام أنظمة صواريخ (كاليبر، ومالخيت، وموسكيت).

وقال قائد أسطول بحر البلطيق الروسي رومان مارتوف- في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك): "خلال التدريبات البحرية لأسطول بحر البلطيق، نُفذت بنجاح عمليات إطلاق صواريخ إلكترونية لأنظمة صواريخ (كاليبر، وملاخيت، وموسكيت)، وذلك على أهداف تحاكي مجموعة من السفن الحربية المعادية".

وأضاف أنه جرى تنفيذ إطلاق هذه الصواريخ من قبل عدة سفن في وقت واحد باستخدام أنظمة الصواريخ المضادة للسفن، مشيرًا إلى أن في عداد السفن الضاربة كانت هناك سفن الصواريخ الصغيرة (سيربوخوف، وميتيشي، وسوفيتسك، وليفين، وباسات)، والقوارب الصاروخية (ديميتروف، وتشوفاشيا).

وأوضح أنه جرى إطلاق النار في بيئة تشويش معقدة، والتي جرى افتعالها بشكل مصطنع من أجل تعقيد مهمة أطقم مجموعة السفن الضاربة، لافتا إلى أن الطواقم البحرية أطلقت النار من جميع أنواع المدفعية وأصابت أهدافًا بحرية حقيقية وصدت غارة جوية واسعة النطاق للعدو المفترض، وقامت السفن أيضًا بتمارين على إجراء أنواع مختلفة من التشويش الإلكتروني.

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