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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ باطنة: وعي المواطنين وجهود الدولة وراء انخفاض إصابات كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:47 م
الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة
هدير شعراوي
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب عين شمس، إن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى نجاح المنظومة الصحية في مصر وقدرتها على احتواء الوباء.

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية"إكسترا نيوز"، أن وعي المواطنين والالتزام بأساليب الوقاية ساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، لافتًا إلى أن العالم في حرب مع فيروس كورونا بسبب نشاطات وتحورات الفيروس.

وأشار إلى أهمية التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بكورونا وذلك من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي لتجنب حدوث إصابات جديدة.

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