مصرع وفقد 5 أشخاص في تايلاند جرّاء غرق عبّارة

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وفقد أربعة آخرون جراء غرق عبارة قرب جزيرة "ساموي" في تايلاند.وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، أنه تم إنقاذ 11 شخصا، لافتة إلى أن العبارة كان على متنها 16 شخصا وغرقت في أجواء عاصفة ليلا بعد مغادرتها الميناء.وكانت العبارة تحمل على متنها بضائع وسيارات من الجزيرة السياحية باتجاه البر التايلاندي الرئيس.