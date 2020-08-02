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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنجلاديش تحصل على 202 مليون دولار من البنك الدولي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:22 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات
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وافق البنك الدولي على 202 مليون دولار في صورة تمويل إضافي لمشروع لزيادة سعة التخزين لاحتياطي الحبوب في بنجلاديش، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكر البنك الدولي، في بيان اليوم، أن المشروع سيمكن الدولة الواقعة بآسيا الوسطى من تعزيز سعتها للتخزين بواقع 535500 طن، تغطي 4.5 مليون أسرة.

وتساعد تلك الأموال في التعامل مع انعدام الأمن الغذائي في بنجلاديش خلال الكوارث المتكررة التي يسببها المناخ أو أزمات مثل وباء كورونا المستجد.

وطبقا للبيان فإن المشروع سيقلص تخزين الحبوب وسيتعامل مع خسائر في منشآت التخزين العامة بنسبة 50% على الأقل.

ويقدم الائتمان، الذي يأتي من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي تمويلا بشروط ميسرة، لفترة تصل إلى 30 عاما، ويشمل ذلك فترة سماح تصل إلى خمس سنوات.

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