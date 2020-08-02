بنجلاديش تحصل على 202 مليون دولار من البنك الدولي

وافق البنك الدولي على 202 مليون دولار في صورة تمويل إضافي لمشروع لزيادة سعة التخزين لاحتياطي الحبوب في بنجلاديش، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأحد.وذكر البنك الدولي، في بيان اليوم، أن المشروع سيمكن الدولة الواقعة بآسيا الوسطى من تعزيز سعتها للتخزين بواقع 535500 طن، تغطي 4.5 مليون أسرة.وتساعد تلك الأموال في التعامل مع انعدام الأمن الغذائي في بنجلاديش خلال الكوارث المتكررة التي يسببها المناخ أو أزمات مثل وباء كورونا المستجد.وطبقا للبيان فإن المشروع سيقلص تخزين الحبوب وسيتعامل مع خسائر في منشآت التخزين العامة بنسبة 50% على الأقل.ويقدم الائتمان، الذي يأتي من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي تمويلا بشروط ميسرة، لفترة تصل إلى 30 عاما، ويشمل ذلك فترة سماح تصل إلى خمس سنوات.