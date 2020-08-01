إليسا تطرح «صابحة رأي» على تطبيق «ديزر» وتطلب رأي الجمهور

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أحدث ألبوماتها الغنائية "صابحة رأي" كاملا، صباح اليوم السبت، على تطبيق "ديزر" الموسيقي.ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، منذ قليل، طالبت فيها من الجمهور سماع الألبوم وكتابة رأيهم فيه عبر هاشتاج "صاحبة رأي" لمعرفة تقييم الألبوم.وكانت إليسا طرحت أغنية "صاحبة رأى" عبر قناتها على موقع "يوتيوب" وهي الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى" والتي حققت نسبة مشاهدة عالية بمجرد طرحها، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى ألحان سامر أبو طالب توزيع موسيقي هادي شرارة.