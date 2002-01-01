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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة المخرج البريطاني الشهير آلان باركر عن 76 عاما

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:11 م
المخرج آلان باركر
المخرج آلان باركر
وكالات
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توفي صانع الأفلام البريطاني والمخرج الشهير آلان باركر، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 76 عاما.

وألف باركر، وأخرج أفلاما متنوعة من كوميديا العصابات في فيلم (باجزي مالون) وحتى دراما التشويق مثل "قطار منتصف الليل" (ميدنايت إكسبرس).

وقالت متحدثة إنه توفي إثر معاناته لفترة طويلة مع المرض.

ومن الأفلام التي أخرجها باركر "الشهرة" (فيم) و(إيفيتا) و"مسيسيبي تحترق" (مسيسيبي بيرنينج) و"الالتزامات" (ذا كوميتمينتس) وغيرها من الأفلام الناجحة الأخرى.

وباركر، اشتهر بانتقائيته، وكان يشعر بارتياح كبير في العمل على أفلام شديدة التنوع مثل الأفلام الغنائية الكوميدية ودراما الجرائم الصادمة المستوحاة من أحداث حقيقية.

وحصد فيلم "قطار منتصف الليل" (ميدنايت إكسبرس)، المأخوذ عن قصة حقيقية عن أمريكي سجن في تركيا بسبب تهريب الممنوعات، جائزتي أوسكار إحداهما لأوليفر ستون كاتب السيناريو.

وكتب الممثل ماثيو مودين، على "تويتر"، قائلا: "التمثيل في فيلمه الملحمي (بيردي) غير حياتي، وكان آلان كان فنانا عظيما ستعيش أفلامه إلى الأبد" في إشارة لفيلمه عن حرب فيتنام.

وقال عنه الملحن البريطاني آندرو لويد ويبر: "كان من المخرجين القلائل الذين يفهمون بحق كيف يحولون الأعمال الغنائية إلى شاشة السينما".

وحصل باركر، على التكريم في بريطانيا عن إنجازاته في مجال صناعة الأفلام، وحصل على لقب فارس في 2002، وحصدت أفلامه إجمالا 19 جائزة بافتا وعشر جوائز جولدن جلوب وعشر جوائز أوسكار.

وقالت عنه أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية التي تمنح الأوسكار إنه "موهبة استثنائية"، مضيفة: "لقد أمتعتنا أعماله، وتواصلنا معها ومنحتنا شعورا شديد القوة بالزمان والمكان".

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