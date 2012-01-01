صحفي مقرب من أردوغان يصف المدافعات عن المرأة بالعاهرات

اكد موقع "أحوال" التركي، أن الكاتب الصحفي الموالي للحكومة التركية عبدالرحمن ديليباك، الذي يكتب في صحيفة "Yeni Akit" الإسلامية، قد وصف مؤيدي العديد من الاتفاقيات الدولية ضد العنف ضد النساء والأطفال بـ"المومسات".واستشهد "ديليباك" باتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، والاعتداء الجنسي، واتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة باسم اتفاقيتي لانزاروت واسطنبول على التوالي، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عموده، واصفا توقيع الاتفاقيات بالـ "كارثة".وبموافقة حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP)، دخلت اتفاقية لانزاروت حيز التنفيذ في عام 2012، تليها اتفاقية اسطنبول في عام 2014، وقد وقعت تركيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ عام 1985.وأصدر البرلمان التركي القانون رقم 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة في عام 2012.وبموجب الاتفاقيات والقوانين المحلية، يجب على السلطات في تركيا تخصيص الموارد لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم التمييز ضد ضحايا العنف على أساس الخصائص المتأصلة.ووصف الكاتب جهود النساء الأتراك، بما في ذلك نساء حزب العدالة والتنمية، ضد العنف المنزلي والعنف ضد المرأة بأنه "تحريض".