طقس ثانى أيام العيد: مائل للحرارة والقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غدا السبت- ثاني أيام العيد- شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة.كما تتكون شبورة مائية، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، ويكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا.وحالة الطقس ليلا- معتدل على القاهرة والوجه البحري- معتدل على السواحل الشمالية- معتدل على شمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: الرياح معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 25الإسكندرية 32 25وادى النطرون 35 25طنطا 34 24شبين الكوم 35 25دمنهور 33 24بلطيم 32 25مطروح 30 22السلوم 32 22سيوة 40 23بورسعيد 32 26دمياط 31 26الزقازيق 35 25المنصورة 34 24الإسماعيلية 38 24السويس 37 25العريش 34 22رفح 33 23رأس سدر 37 25نخل 38 22نويبع 40 30طابا 38 30كاترين 35 25الطور 35 26شرم الشيخ 42 29الغردقة 40 30مرسى علم 38 29الفيوم 37 25بنى سويف 38 25المنيا 40 25أسيوط 42 26سوهاج 43 26قنا 44 28الأقصر 46 31أسوان 46 31ادفو 45 30أبوسمبل 44 29الوادى الجديد 47 29شلاتين 39 28أبو رماد 38 29حلايب 36 30