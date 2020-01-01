طقس ثانى أيام العيد: مائل للحرارة والقاهرة 36 درجة
الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:28 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غدا السبت- ثاني أيام العيد- شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة.
كما تتكون شبورة مائية، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، ويكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا.
وحالة الطقس ليلا- معتدل على القاهرة والوجه البحري- معتدل على السواحل الشمالية- معتدل على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: الرياح معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 35 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 32 22
سيوة 40 23
بورسعيد 32 26
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 38 24
السويس 37 25
العريش 34 22
رفح 33 23
رأس سدر 37 25
نخل 38 22
نويبع 40 30
طابا 38 30
كاترين 35 25
الطور 35 26
شرم الشيخ 42 29
الغردقة 40 30
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 25
بنى سويف 38 25
المنيا 40 25
أسيوط 42 26
سوهاج 43 26
قنا 44 28
الأقصر 46 31
أسوان 46 31
ادفو 45 30
أبوسمبل 44 29
الوادى الجديد 47 29
شلاتين 39 28
أبو رماد 38 29
حلايب 36 30
كما تتكون شبورة مائية، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، ويكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا.
وحالة الطقس ليلا- معتدل على القاهرة والوجه البحري- معتدل على السواحل الشمالية- معتدل على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: الرياح معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 35 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 32 22
سيوة 40 23
بورسعيد 32 26
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 38 24
السويس 37 25
العريش 34 22
رفح 33 23
رأس سدر 37 25
نخل 38 22
نويبع 40 30
طابا 38 30
كاترين 35 25
الطور 35 26
شرم الشيخ 42 29
الغردقة 40 30
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 25
بنى سويف 38 25
المنيا 40 25
أسيوط 42 26
سوهاج 43 26
قنا 44 28
الأقصر 46 31
أسوان 46 31
ادفو 45 30
أبوسمبل 44 29
الوادى الجديد 47 29
شلاتين 39 28
أبو رماد 38 29
حلايب 36 30