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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهيئة البيطرية: المرور على الجزارين وأماكن بيع اللحوم وغرامات للمخالفين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:51 ص
جزارة
جزارة
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور ايمن عادل مدير إدارة التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن أطباء التفتيش على اللحوم سيقومون في اليوم أول أيام العيد بالتفتيش على الجزارين وثلاجات اللحوم والتركيز على محلات الجزارة ومنع الذبح في الشوارع، وأن كل مسئول تفتيش على اللحوم في كل محافظة سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال في تصريحات للدستور، إن هناك غرامات على الذبح خارج المجازر ستنفذها كل محافظة عن طريق مسؤولي المحليات، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة فى الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة وإدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة ومديريات الطب البيطرى بكافة محافظات الجمهورية تنفذ الخطة الموضوعة وهي محاربة الذبح خارج المجازر والإناث دون السن والعشار وأى حيوانات غير مطابقة للشروط الواردة بقانون الزراعة والقرارات الوزارية فى ذلك الشأن.

وأضاف أنه سيتم التفتيش على مصانع اللحوم والدواجن والأسماك وأماكن التبريد والتجميد للتأكد من نوعية اللحوم المستخدمة فى التصنيع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وسريان تاريخ الصلاحية ومراجعة المستندات والسجلات الخاصة بالمخزون، والمرور الدورى والمستمر على محلات بيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأشار مدير التفتيش على اللحوم، إلى أنه لا تهاون فيما يخص صحة وسلامة المواطنين، والتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية متمثلة فى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، والرقابة التموينية، والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات، وتم تزويد الأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم على مستوى الجمهورية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال التفتيش على اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، والعمل على تشجيع الأطباء العاملين بإدارات التفتيش على اللحوم على مستوى الجمهورية وتشديد الإجراءات فى مجال الرقابة الصحية على اللحوم والدواجن والأسماك.

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