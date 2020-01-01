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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: تسجيل 1046 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:13 م
المغرب
المغرب
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن تسجيل 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 23 ألفا و259 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب بلغ مليونا و207 آلاف و936 حالة، مضيفا أنه جرى تسجيل 12 حالة وفاة، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 346 حالة.

وأشار بيان "الصحة المغربية" إلى أنه جرى تسجيل 186 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 17 ألفا و311 حالة.

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