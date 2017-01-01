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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إيني» الإيطالية: كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:57 ص
شركة إيني
شركة إيني
أمينة ذكى
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أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن كشف نفطي جديد وإنتاج جديد في امتياز جنوب غرب مليحة، في الصحراء الغربية بمصر.

وارتفع إجمالي إنتاج منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية التي تعمل فيها شركة "إيني" الإيطالية إلى 12 ألف برميل يوميا من الزيت الخام بعد عام واحد من بدأ الإنتاج في يوليو 2019، بعد النجاح في حفر البئر الجديدة "SWM-A-6X" بمنطقة حوض "فاغور" بإجمالي عمق 15800 قدم ووضعها على الإنتاج بمعدل إنتاج 5 آلاف برميل يوميًا باستخدام التسهيلات المتاحة بالمنطقة من خلال شركة "عجيبة"، وهي الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول و"إيني" الإيطالية والقائمة بالعمليات.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نتائج الاختبارات التي أجريت على كشف "بشروش" للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال الحماد بدلتا النيل البحرية، والذي تم الإعلان عنه أوائل الشهر الحالي، أسفرت عن معدل إنتاج أولي حوالي 32 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، وستقوم شركة "إينى" الإيطالية المشغلة لمنطقة الامتياز وشريكاها "بي بي" البريطانية و"توتال" الفرنسية بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بإعداد خطة تنميته للإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة بالمنطقة.

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