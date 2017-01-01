ارتفاع إصابات كورونا في الهند إلى مليون و483 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند اليوم الثلاثاء إلى مليون و٤٨٣ ألفا و١٥٧ حالة، عقب تسجيل ٤٧ ألفا و٧٠٤ حالات إصابة جديدة.وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٣٣ ألفا و٤٢٥ حالة، عقب تسجيل ٦٥٤ حالة وفاة جديدة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس ٩٥٢ ألفا و٧٤٤ شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.