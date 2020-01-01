رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة» توضح آلية اختيار المرضى بقوائم الانتظار

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:22 م
المهندس أكرم سامي
المهندس أكرم سامي
الشيماء زيدان
طباعة
أوضح المهندس أكرم سامي معاون وزير الصحة، ومدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بالوزارة، الهدف من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وقال «سامي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، إن هدف هذه المبادرة هو التخفيف على المرضى وعدم تحميلهم أي أعباء مالية، ومتابعتهم أثناء وبعد إجراء العمليات الجراحية، وتقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة.


وأضاف: «مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار»، أنهم يقومون بمتابعة مستمرة على جميع المستشفيات المشاركة بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وحل جميع العقبات التي تواجه المريض.

وأفاد بأن آلية اختيار المريض، هي عملية ديناميكية بحتة، حيث يقوم المريض بالذهاب إلى المستشفى لعمل الفحوصات، وبناءً عليه يتم الكشف عليه سواءً على نفقة الدولة أو من التأمين الصحي، ليصدر بعدها قرار علاج له يتم إسناده على المستشفي التي سيجري العملية بداخلها.

وأكد أن المرضى أصحاب الحالات الحرجة على رأس قائمة الاختيار في مشروع قوائم الانتظار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

19 جنيهًا ارتفاعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى قياسيًا بـ865 جنيهًا

والدة مودة الأدهم: «بنتى مظلومة ومعملتش حاجة»

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

تنسيق الجامعات الخاصة 2020.. 95% للطب و80% للهندسة

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

إنفوجراف

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات في مصر (انفوجراف)

image description

تصعيد.. حادث أمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في منطقة هار دوف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

لا قهوة فى الشرفات.. باريس تتخلى عن بعض عاداتها لحماية المناخ

أونكتاد: محيطات العالم تعرضت لموجة هائلة من مخلفات البلاستيك

شركة روسية تبدأ بيع تذاكر السفر بين موسكو والقاهرة

«أبوظبى للخلايا الجذعية» يبدأ إجراء عمليات زراعة النخاع العظمى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

مسارح البيت الفني تستعد بـ9 عروض في عيد الأضحى

كريمة نور عيساوي: الشعر والإبداع شراع المبدعين في زمن الأوبئة

«التشكيليين» تطرح مسابقة لتصميم النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

«الثقافة الأردنية» تعلن الفائزين بجائزة «يوميات فى زمن كورونا»