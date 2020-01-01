«الصحة» توضح آلية اختيار المرضى بقوائم الانتظار

أوضح المهندس أكرم سامي معاون وزير الصحة، ومدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بالوزارة، الهدف من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.وقال «سامي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، إن هدف هذه المبادرة هو التخفيف على المرضى وعدم تحميلهم أي أعباء مالية، ومتابعتهم أثناء وبعد إجراء العمليات الجراحية، وتقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة.وأضاف: «مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار»، أنهم يقومون بمتابعة مستمرة على جميع المستشفيات المشاركة بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وحل جميع العقبات التي تواجه المريض.وأفاد بأن آلية اختيار المريض، هي عملية ديناميكية بحتة، حيث يقوم المريض بالذهاب إلى المستشفى لعمل الفحوصات، وبناءً عليه يتم الكشف عليه سواءً على نفقة الدولة أو من التأمين الصحي، ليصدر بعدها قرار علاج له يتم إسناده على المستشفي التي سيجري العملية بداخلها.وأكد أن المرضى أصحاب الحالات الحرجة على رأس قائمة الاختيار في مشروع قوائم الانتظار.