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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
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تركيا تخفض سفنها الحربية قبالة السواحل اليونانية
الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:16 م
السفن الحربية
ياسمين عباس
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أعلنت الحكومة اليونانية، في نبأ عاجل عبر التليفزيون المصري، اليوم الإثنين، عن خفض تركيا سفنها الحربية قبالة السواحل اليونانية.
الكلمات المفتاحية
نبأ عاجل
تركيا
السواحل اليونانية
السفن الحربية
الحكومة اليونانية
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