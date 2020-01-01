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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تعيين 7 أساتذة جدد بعدد من كليات جامعة أسيوط

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:01 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
محمد أبوشادي
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وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة مؤخرا برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 7 أساتذة جدد بعدد من كليات الجامعة.

ونصت القرارات على تعيين 3 أساتذة بكلية الطب والتي شملت كلا من الدكتورة مادلين عطية عبده بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور أحمد فراج ثابت أستاذ أمراض الدم الإكلينيكية بقسم الباطنة، والدكتورة منى محمد سليمان بذات القسم.

كما تضمنت القرارات أيضًا تعيين أستاذين بكلية التربية الرياضية الدكتورة إيمان سيد أحمد تخصص "الكرة الطائرة " بقسم مناهج وتدريس، والدكتورة إنجي عادل متولي تدريب كرة السلة بقسم التدريب الرياضي، في حين تم تعيين الدكتور سامح فكري طه أستاذ الآثار الإسلامية تخصص "الفنون الإسلامية" بقسم الآثار بكلية الآداب، والدكتورة أسماء محمد زهران بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام.

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