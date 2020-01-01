مسلحون يطلقون النار على مفتي بعلبك أمام منزله

أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار، مساء أمس الأحد، من أسلحة رشاشة باتجاه منزل المفتي الشيخ عباس زغيب، في محلة العسيرة في بعلبك، وفروا هاربين.وأفاد المكتب الاعلامي للمفتي زغيب، في بيان له اليوم: "إن مجهولين كانوا على متن سيارة أطلقوا النار من أسلحة حربية رشاشة باتجاه منزل المفتي زغيب في مدينة بعلبك، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط".وأوضح البيان أن إطلاق النار وقع بعد نزول المفتي من سيارته وكان يهم بدخول منزله، مطالبًا الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحادث ومعرفة الفاعلين ومحاسبتهم، لأن أمن الناس فوق كل اعتبار، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.