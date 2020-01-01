الباز: مينفعش محمد الفاتح يكون «سفاح» وفي مناهج التعليم «فاتح عظيم»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية الذي خاضه الطلاب، أمس السبت، أثار حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد ورود سؤال عن الغازي العثماني محمد الفاتح.وجاء سؤال مادة اللغة العربية (الدور الأول 2020) في القراءة بعنوان «من موضوع محمد الفاتح» كالتالي: «وقد أتمّ فتح القسطنطينية التي ظلت على مدى عشرة قرون درّة النجاح الشرقي في العالم»، ثم اتبعت الفقرة أسئلة اختيار من متعدد.وأضاف، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن محمد الفاتح كان سفاكا للدماء، ولم يخدم الإسلام في شيء، لكن مناهج وزارة التعليم ترى أنه فاتح عظيم، مطالبا وزير التعليم، ببحث وتنقية المواد التي تُدرس لطلابنا في المدارس.وتابع: «مينفعش الدولة المصرية والإعلام يقولوا إن محمد الفاتح كان سفاح، والطالب يفتح الكتاب يلاقي إنه فاتح عظيم».ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «آخر النهار»، على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.