التضامن: رفع السعة الاستيعابية بالحضانات لـ80%

شدد محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة، والمشرف على الحضانات بوزارة التضامن الاجتماعي، على ضرورة اتخاذ جميع الحضانات على مستوى الجمهورية الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحضانة عامل مؤثر في حياة الطفل.وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن وزارة التضامن وضعت شروطًا للفتح بناء على مجموعة من ورش العمل داخل الوزارة بالتعاون مع الصحة تجنبًا للإصابة من فيروس كورونا.وأوضح أنه يوجد 15 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، منهم 640 حضانة تقدمت للفتح مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنهم من أجل الفتح بعد عيد الأضحى، لافتًا إلى أن الوزارة رفعت السعة الاستيعابية من 50% إلى 80% مع اتخاذ الإجراءات المشدد للوقاية من فيروس كورونا.كما شدد "شعبان" على ضرورة أن يكون في كل حضانة شخص واعٍ بخطورة الوضع الحالي بالنسبة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يجب أيضا أن يكون هناك أدوات للتعقيم وقياس درجة الحرارة للمكان وللأطفال.