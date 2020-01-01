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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

محمد الفاتح يثير أزمة في امتحان الدبلومات.. والتعليم: نبحث الأمر

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:17 م
الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد
نورهان عبدالرحمن - ريم محمود
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أثار امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية الذي خاضه الطلاب أمس السبت، حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد ورود سؤال عن الغازي محمد الفاتح في ظل توتر العلاقات بين مصر وتركيا، وغزو أنقرة للأراضي الليبية وإثارة الرأي العام المحلي والدولي.

جاء سؤال مادة اللغة العربية (الدور الأول 2020) في القراءة بعنوان "من موضوع محمد الفاتح" كالتالي: «وقد أتمّ فتح القسطنطينية التي ظلت على مدى عشرة قرون درّة النجاح الشرقي في العالم"، ثم اتبع الفقرة أسئلة اختيار من متعدد».

بدوره، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني إن امتحانات الدبلومات الفنية لا تتطرق إلى الشؤون السياسية، خاصة العلاقة مع تركيا وليبيا، مضيفًا أن الوزارة ستصدر ردًّا غدًا حول الاستفسارات المتعلقة بامتحان السبت، وإذا ما كان من الكتاب المدرسي أم لا.

وأضاف مجاهد، لـ«الدستور»، أن الامتحانات تم وضعها من مارس الماضي وقبل قرار تأجيلها؛ بسبب فيروس أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أصاب مدارس العالم بالشلل التام.

كان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا ورقة امتحانية لمادة اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية (الدور الأول 2020 - نظام الخمس سنوات) وفيها سؤال حول أهمية القسطنطينية للعالم المسيحي وأهمية ميناء القرن الذهبي.
محمد الفاتح يثير أزمة في امتحان الدبلومات.. والتعليم: نبحث الأمر
محمد الفاتح يثير أزمة في امتحان الدبلومات.. والتعليم: نبحث الأمر

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