الأعلى للإعلام يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قرارا بتشكيل لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية وشركات توزيع الأقنية الفضائية.جاء ذلك وفقا للقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.وتضمن قرار التشكيل، اختيار حسام عبد المولى صقر إبراهيم (رئيس اللجنة)، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورانيا هاشم (عضو المجلس)، والمستشار أحمد عبدالعزيز طه، والمهندس محمد أحمد إبراهيم (ممثلًا عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)، وأحمد سعيد، (نائب رئيس الاتحاد الدولى للمواقع الإلكترونية ورئيس الإدارة الاقتصادية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)، وشيماء عبداللاه عبدالحميد حسن.وتختص اللجنة بفحص ودراسة طلبات التراخيص التى ترد إلى المجلس، وتعد تقريرًا برأيها يعرض على المجلس للبت فيه.