الخرطوم تؤهل المعابر الحدودية والمنافذ مع مصر لدعم الاقتصاد

أكد هشام علي حمد أبوزيد، مدير عام وحدة النقل البري الاتحادي بالسودان، اليوم الأحد، أن الخرطوم تعمل على تقوية وتأهيل المعابر الحدودية والمنافذ مع مصر، لدعم الحركة الاقتصادية بين البلدين.وقال أبو زيد إن هناك رؤية جديدة للوزارة، تهدف إلى تنشيط عمل النقل البري وتأهيل المعابر فى محلية وادي حلفا بالولاية الشمالية، التي تستقبل البضائع والركاب وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".وأوضح أن تنفيذ خطة الوزارة فى المرحلة القادمة ستنعكس على زيادة حركة البضائع بين السودان ومصر عبر معبري اشتكيت وأرقين الحدودي.وتوقع المسؤول السوداني زيادة معدل واردات البضائع المصرية ما بين السودان ومصر، ودعا إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع محلية حلفا لترقية العمل بمعبري اشكيت وارقين، مؤكدا مطالبتهم وزارة المالية الاتحادية بإعادة تأهيل معبر ارقين.وأكد أبو زيد استمرار العمل في ارقين واستقبال حركة الشاحنات لتخفيف الضغط على معبر اشكيت.كما دعا أبو زيد إلي ضرورة تخطيط وتحديد مواقع نوعية الخدمات في محيط معبر ارقين لخدمة العابرين وإعادة تشغيل معبر اشكيت لحركة الركاب والبضائع في المرحلة القادمة وفق ضوابط اللجنة العليا للطوارئ الصحية وبالتنسيق معها.