رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل احتفال الإسكندرية بالعيد القومى الـ68 للمحافظة

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:50 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هدير شعراوي
طباعة
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة هذا العام سيكون مختلفًا عن الأعوام السابقة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن الاحتفال سيشهد كرنفالات واحتفالات بدأت اليوم بافتتاح معرض البلدية، والذي يضم تاريخ الإسكندرية من الفنون التشكيلية.

وأضاف الشريف، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن معرض البلدية يضم تاريخ الإسكندرية، سواء من فنون تشكيلية من فنانين عظماء من الإسكندرية، أو التاريخ الخاص بضرب المحافظة في عام 1882 من الإنجليز، موضحًا أن هذا المعرض من المعارض الرائعة الذي يضم تراث وتاريخ المحافظة ويهم كل المصريين.

وأشاد محافظ الإسكندرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى المحافظة رعاية كبيرة جدًا وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة بتكلفة أكثر من 54 مليار جنيه، ومن أهمها مشروع بشائر الخير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استجابة لـ«الدستور».. «الأزهر» يوجه بتوفير «حياة كريمة» لـ الطفل صابر

مواعيد عمل فروع شركات المحمول الجديدة

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

«التموين»: إضافة مواليد جدد على البطاقات فى أغسطس «فشنك»

الصور

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

الأكثر قراءة

«التموين»: استخراج بطاقات جديدة إلكترونيا بعد عيد الأضحى (خاص)

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة 3 درجات حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أفضل 10 رسائل تهنئة لـ عيد الأضحى 2020 المبارك (صور)

إعادة النزلاء بعد هروب جماعي من سجن بإفريقيا

بالي تستأنف استقبال السائحين الدوليين في 11 سبتمبر

كورونا يمنع احتفالات ليلة رأس السنة بالبرازيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

مكتبة القاهرة الكبرى تناقش «كورونا والإرهاب البيولوجي».. الثلاثاء

لبنى إسماعيل تناقش قصص «فورستر» القصيرة بالنيل الثقافية.. الأربعاء

برنامج حفلات السيرك القومي بالقاهرة والإسكندرية في العيد

«اترك أنفي من فضلك».. عرض مسرحي على «الهناجر»