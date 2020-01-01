تفاصيل احتفال الإسكندرية بالعيد القومى الـ68 للمحافظة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة هذا العام سيكون مختلفًا عن الأعوام السابقة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن الاحتفال سيشهد كرنفالات واحتفالات بدأت اليوم بافتتاح معرض البلدية، والذي يضم تاريخ الإسكندرية من الفنون التشكيلية.وأضاف الشريف، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن معرض البلدية يضم تاريخ الإسكندرية، سواء من فنون تشكيلية من فنانين عظماء من الإسكندرية، أو التاريخ الخاص بضرب المحافظة في عام 1882 من الإنجليز، موضحًا أن هذا المعرض من المعارض الرائعة الذي يضم تراث وتاريخ المحافظة ويهم كل المصريين.وأشاد محافظ الإسكندرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى المحافظة رعاية كبيرة جدًا وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة بتكلفة أكثر من 54 مليار جنيه، ومن أهمها مشروع بشائر الخير.