بعد خروج آخر متعاف.. تعقيم مستشفى إسنا لعودة العمل بشكل طبيعي

قال الدكتور حسام فتحي، مدير مستشفى العزل بإسنا، إن المستشفى كان الأول في استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، لذلك كانت الخبرة محدودة وقليلة فكان القلق والتوتر سيد الموقف، مشيرا إلى أن أغلب الأطباء كان لديهم رعب وهاجس من العودة إلى المنزل تخوفا على أسرهم أن يكونوا سببا لنقل العدوى.وأشار الدكتور حسام فتحي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى بدء تعقيم وتجهيز المستشفى استعدادا لعودتها للعمل بشكل طبيعي لاستقبال المواطنين بعد اكتمال التجهيزات، بعد خروج آخر متعاف صباح أمس السبت.وأضاف: "فيه أطباء معانا مشفوش أهاليهم منذ 5 أشهر وكانوا يتواصلون معهم تليفونيا".ودعا المواطنين إلى الحذر واتباع الطرق الوقائية، متابعا: "الناس في البداية اعتبروا الإصابة بكورونا وصمة اجتماعية، لكن مع الوقت وانتشار الإصابات بدأ الناس يتفهمون طبيعة المرض وطبيعة طرق الوقاية مع زيادة الوعي ونجاح العزل المنزلي الذي كان له دور كبير في تجاوز الذروة".