معارض سوري: إيران مصدر أساسي للإرهاب

أيد نصر الحريري، رئيس الائتلاف الوطني السوري، أنشطة المقاومة الإيرانية ضد إرهاب وقمع نظام الملالي.ووفقًا لبيان المقاومة الإيرانية، اليوم الأحد، وجه الحريري التحية للشعب الإيراني الذي يرزح تحت استبداد نظام الملالي منذ أربعة عقود، مشيرا إلى أن هذا الشعب انتفض مرارا ضد هيمنة النظام الديكتاتوري المجرم، لكنه قوبل بالحديد والنار والاعتقال والإعدام.واتهم المعارض السوري النظام الإيراني بطمس وإلغاء القوميات المتعددة والأديان والمذاهب المتنوعة في البلاد.واعتبر رئيس ائتلاف قوى المعارضة الوطنية السورية أن الأخيرة لديها كفاح مشترك مع المعارضة الإيرانية ضد الإجرام والإرهاب والقتل الجماعي.وأضاف أن سياسة نظام الملالي القائمة على العداء لشعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني نفسه هي سياسة كارثية استنزفت موارد إيران الغنية في تعزيز الأطماع الطائفية التوسعية.