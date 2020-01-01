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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

قبل مباراة «الحسم».. طالع مبشر لـ«تريزيجيه» أمام ويست هام

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:38 م
تريزيجيه
تريزيجيه
إسلام جمال
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انتعشت فرص بقاء فريق أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على آرسنال بهدف المصري محمود حسن "تريزيجيه"، حيث يحتاج الفريق للفوز أمام وست هام اليوم في الجولة الأخيرة من المسابقة، مع الحفاظ على فارق الأهداف مع واتفورد في حالة فوزه على آرسنال ضمن منافسات نفس الجولة.

واستطاع اللاعب المصرى محمود حسن تريزيجيه، أن يخطف الأضواء في الأيام الماضية، بسبب التألق فىي المباريات الأخيرة، وإحرزه الأهداف وتعزيز فرص بقاء "الفيلانز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي مساء اليوم فريق أستون فيلا مع نظيره وست هام، في الجولة الأخيرة، حيث يحتاج فريق تريزيجيه للفوز بالمبارة للبقاء في الدوري.

وبعيدًا عن الأمور الفنية، فيمكن لطالع الأبراج أن يتكهن بمستوى اللاعب المصري، مولود برج الميزان، حيث تنبأت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، بمزيد من التألق لمواليد برج الميزان.

وحذرت "عقيقي" من عدم الإفراط فى الثقة بالنفس خاصة بعد التألق الذي شوهد عليه اللاعب المصري محمود تريزيجيه.

ويحل فريق أستون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، ضيفا على نظيره وست هام يونايتد، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، على الملعب الأوليمبي في لندن، في المواجهة المصيرية المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ومن المقرر أن تكون المباراة مذاعة على قناتي "beIN Sports HD 9 وbeIN Sports HD 11 EN".




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