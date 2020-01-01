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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

330 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:01 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، تسجيل أربع حالات وفاة و330 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 36% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 4. 63% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 6. 0%.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13124، منها 8320 إصابة نشطة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4726، وحالات الوفاة إلى 78 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن 12 مريضًا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنان على أجهزة التنفس الصناعي.

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