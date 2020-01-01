الإعلامية لميس سلامة: اسم مصر فخر بين الدول

قالت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن بلادنا في تقدم وتطور ملحوظ يومًا عن يوم، لافتة إلى أن مصر بلد التاريخ والحضارة والتجارة والصناعة والزراعة.وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال حديثها بالبرنامج المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن العالم تأسس على يد مصر في التجارة والصناعة مصر، مشيرة إلى أن العالم كله يعلم جيدًا قيمة مصر.وتوقعات مقدمة برنامج "صباح البلد"، بأننا نحتاج أن نعمل معًا حتى يظل اسم مصر مرفوعًا وسط دول العالم، ولابد من أن نردد شعار صنع فى مصر فى كل أنحاء العالم، مؤكدة أن اسم مصر فخر بين الدول وتاج على الرأس.