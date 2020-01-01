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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:20 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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صعدت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد، بدعم من عمليات شراء استباقية لبعض المتعاملين على خلفية صدور تقارير دولية بقوة الاقتصاد المصرى ووجود فرص نمو كبيرة مقارنة بالدول الأخرى.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 10481 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1793 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12223 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4009 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1507 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2305 نقطة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم النصر للملابس والمسنوجات-كابو، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، راود السياحة.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، لعدد 1.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 104.4 مليون جنيه.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر، العربية لحليج الأقطان، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر 4، 20 ألف سهم، 10.4 مليون سهم، 15 ألف سهم، 7.9 مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 2681 سهم، وباعت إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة لذات الشركة 100 ألف سهم.

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