بيت الرومانى بإيبارشية المنيا يبدأ استقبال المؤتمرات الروحية

أعلنت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالإيبارشية، أنه بخصوص إعادة استقبال المؤتمرات والخلوات الروحية ببيت الروماني بنزلة رومان مركز أبوقرقاص، سوف يتم استقبال المؤتمرات والخلوات الروحية ابتداءًا من يوم ٣ أغسطس ٢٠٢٠م.يأتي هذا القرار طبقًا لتعليمات المطرانية بإعادة الصلوات في الكنائس ابتداءًا من شهر أغسطس المقبل، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لعوامل الأمن والسلامة ضد وباء كورونا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم للسيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الكنيسة.