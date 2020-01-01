عماد محرم يرد على وصف ماجدة خير الله: «نوع من الهيافة»

أكد الفنان عماد محرم، أن وصف الكاتبة ماجدة خيرالله له على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك بأنها "استيقظت على نوع من الهيافة المؤلمة" قاصدة إياه "أثار غضبه".وكان قد صرح محرم خلال فيديو على موقع "التيك توك" بأن الطفلة بلية في فيلم "العفاريت" هي ابنة الفنانة الراحلة مديحة كامل.وقال خلال مداخلة عبر زووم، مع برنامج "مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc: "من 30 سنة والناس في مصر وكل الدول العربية تسألني من ابنة مديحة كامل بلية أم لوزة"، واصفًا رد فعل الكاتبة ماجدة بالمبالغ فيه خاصة أنها وصفته بألفاظ سيئة أثارت غضبه.وأضاف، أنه صديق شخصي للمخرج حسام الدين مصطفى، وقدم معه فيلم "الباطنية" عام 1980، و"وكالة البلح"، وأنتج له فيلم "طير في السما"، وظلا لمدة 3 أشهر في أمريكا وكان صديق مقرب له.وفجر خلال الحلقة مفاجأة حول، أنه صاحب اقتراح أن يكون هناك شخصية "لوزة"، في الفيلم وأنه كان موجود مع حسام الدين مصطفى، يقرأ السيناريو وكانت الكاتبة ماجدة خيرالله كاتبة "بلية" فقط في السيناريو، وسأله "مصطفى"، على الفكرة وأعجبته، واتصل عليها وقال لها "إحنا عايزين نضيف لوزة"، وطلب منها تعديل السيناريو وبالفعل تم بعد يومين.